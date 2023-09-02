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00:25, 2 сентября 2023Спорт

Эксперт рассказала о полезном комплексе упражнений из художественной гимнастики

Эксперт Прохорова посоветовала махи ногами для улучшения эластичности мышц

Фото: Alex Shaw / Unsplash

Мастер спорта Оксана Прохорова рассказала о полезном комплексе упражнений из художественной гимнастики. Ее слова приводит Shape.

Спортсменка посоветовала начать тренировку с махов ногами по восемь раз на каждую ногу в три подхода. По ее словам, это движение не только помогает разогреть мышцы, но и укрепить их, а также улучшить их эластичность. Следующее упражнение — планка. Эксперт посоветовала начать с 30 секунд в день, постепенно увеличивая до минуты и более.

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Третье упражнение в комплексе — выпады в статике. «Сделайте небольшой шаг вперед, согните переднюю ногу и опуститесь в присед. Задняя нога переходит на носок. Нагрузка идет на переднюю ногу. Оставайтесь в таком положении на 30 секунд», — пояснила Прохорова, отметив, что передняя нога должна быть согнута в колене до угла 90 градусов.

Спортсменка рассказала, что еще одно универсальное упражнение из художественной гимнастики — складка — улучшает эластичность мышц ног, подколенных связок и уменьшает жировую прослойку на животе. Исходное положение — сидя на полу, спина прямая, в поясниц небольшой прогиб, плечи расправлены, ноги вытянуты вперед. «Положите ладони на колени и на выдохе медленно начните опускать прямой корпус вниз. Важно не округлять спину и никак не помогать себе руками, они должны плавно спуститься по ногам к стопам», — добавила Прохорова.

Ранее профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна.

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    Андрей Стрельцов
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