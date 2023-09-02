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16:08, 2 сентября 2023Спорт

Стало известно об интересе турецких клубов к Алексею Миранчуку

Transfermarkt: несколько турецких клубов интересуются Алексеем Миранчуком

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стало известно об интересе турецких клубов к полузащитнику итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Transfermarkt в своем официальном Telegram-канале.

По информации издания, несколько команд из чемпионата Турции рассматривают возможность взять Миранчука в годичную аренду. Позиция «Аталанты» по этому вопросу не уточняется.

11 августа 2022 года Миранчук пополнил состав «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока. Позднее стало известно, что хавбек не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на сезон-2023/2024, поэтому футболист хочет снова играть за «Торино».

К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. 27-летний полузащитник также известен по выступлениям за «Локомотив» и сборную России.

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    Ксения Курашкина
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