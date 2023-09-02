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12:28, 2 сентября 2023Спорт

Появилось видео уличной драки бойца ММА и секунданта Нурмагомедова

Опубликовано видео драки бойцов ММА Вагабова и Магомедова на улице в Махачкале

Появилось видео уличной драки бойца смешанного стиля (ММА) Вагаба Вагабова и экс-бойца ММА Магомеда Магомедова. Ролик опубликован в Telegram-канале Александра Лютикова.

Инцидент засняли камеры наружного видеонаблюдения. По информации Лютикова, конфликт произошел из-за долговых обязательств третьих лиц.

1 сентября издание Baza сообщило, что бойцы подрались на улице в Махачкале. Причины конфликта не уточнялись. В драку вмешались друзья спортсменов и случайные прохожие, один из участников оказался в нокдауне.

Магомедов — один из первых учеников отца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова. До 2015 года спортсмен выступал в ММА, а затем был секундантом Нурмагомедова-младшего. Вагабов является действующим чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе.

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    Андрей Стрельцов
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