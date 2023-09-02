Россию и Белоруссию передумали приглашать на вручение Нобелевских премий

Послов России и Белоруссии решили не приглашать на вручение Нобелевских премий

Фонд Нобеля пересмотрел свое решение и передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в 2023 году. Об этом сообщается на сайте организации.

«Решение фонда Нобеля пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии в соответствии с предыдущей практикой вызвало бурную реакцию. (...) Правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Швеции выступили против приглашения российского посла на вручение Нобелевских премий. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за церемонию награждения.

О том, что Нобелевский фонд решил пригласить послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий, стало известно 1 сентября.