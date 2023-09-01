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13:50, 1 сентября 2023Мир

Нобелевский фонд пригласил послов России и Белоруссии впервые за два года

Нобелевский фонд примет послов РФ и Белоруссии на церемонии впервые с 2021 года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Нобелевский фонд пригласил послов РФ и Белоруссии на церемонию вручения премий впервые за два года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

«Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, соответственно, будут приглашены на церемонию вручения премий», — говорится в документе.

По данным агентства Reuters это означает, что послы России и Белоруссии приглашены впервые с 2021 года.

«Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с различными взглядами сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений отпраздновать присуждение Нобелевской премии», — отметил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

В 2022 году послов России и Белоруссии отказались приглашать на церемонию вручения премий. Соответствующее решение было принято из-за российской специальной военной операции на Украине.

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    Семен Александров
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