Нурмагомедов назвал главную сложность для Махачева во втором бою с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов заявил, что второй бой с Оливейрой будет сложнее для Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал главную сложность для российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева во втором бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Его слова приводит Gorilla Fighting.

«Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал» — заявил Нурмагомедов. При этом он отметил, что для обоих бойцов реванш будет нелегким.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. Их вторая встреча состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 — подряд). В активе 33-летнего Оливейры — 34 победы и 9 поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.