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10:40, 2 сентября 2023Спорт

Спортивный административный суд Испании вынес вердикт по делу Рубиалеса

TAD квалифицировал поцелуй Рубиалеса на ЧМ-2023 как «серьезное правонарушение»

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Спортивный административный суд Испании (TAD) вынес вердикт по делу президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной страны Дженни Эрмосо на чемпионате мира-2023. Об этом сообщает Marca.

TAD постановил квалифицировать поцелуй Рубиалеса как «серьезное правонарушение». По информации издания, это означает, что Высший совет по спорту при правительстве Испании не сможет отстранить Рубиалеса от занимаемой должности. Чтобы уволить его, TAD должен был утвердить, что это деяние является «очень серьезным правонарушением».

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса за инцидент на чемпионате мира среди женщин 2023 года. Отстранение рассчитано на 90 дней. Оно вступает в силу с 26 августа и продлится до начала дисциплинарного производства, открытого в отношении бывшего главы RFEF.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Андрей Стрельцов
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