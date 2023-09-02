На Украине заявили о потере контроля над линией обороны под Харьковом

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Купянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить наступление российских войск на Купянск. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, с таким заявлением он выступил во время эфира на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, контрнаступление ВСУ оказалось провальным по многим причинам — от технического превосходства Вооруженных сил (ВС) России до неэффективности использованной Украиной тактики. Одновременно с этим ВСУ не только не продвигаются, но и начали терять контроль над своей обороной.

«Все время говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это», — заявил экс-советник Кучмы, отметив, что ВСУ уже ведут тяжелейшие бои в районе Купянска.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в сторону Купянска. Жителей Купянского района Харьковской области уже призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.