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17:59, 2 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о потере контроля над линией обороны под Харьковом

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Купянск
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить наступление российских войск на Купянск. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, с таким заявлением он выступил во время эфира на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, контрнаступление ВСУ оказалось провальным по многим причинам — от технического превосходства Вооруженных сил (ВС) России до неэффективности использованной Украиной тактики. Одновременно с этим ВСУ не только не продвигаются, но и начали терять контроль над своей обороной.

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«Все время говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это», — заявил экс-советник Кучмы, отметив, что ВСУ уже ведут тяжелейшие бои в районе Купянска.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в сторону Купянска. Жителей Купянского района Харьковской области уже призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

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    Марк Леонов
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