Объединенный мир борьбы допустил к чемпионату мира 209 россиян и белорусов

Объединенный мир борьбы допустил 209 россиян и белорусов к чемпионату мира-2023

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Перед турниром 235 спортсменов, тренеров и сопровождающих отправили свои анкеты на проверку. В итоге UWW разрешил отправиться на соревнования 209 из них. 26 заявок были отклонены из-за активной поддержки участниками спецоперации либо их принадлежности к военным или органам национальной безопасности.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет с 16 по 24 сентября. Турнир проведут в сербском Белграде.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.