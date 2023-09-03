Базы НАТО призвали разместить в одной европейской стране

В Швеции выступили за постоянное размещение баз НАТО на территории страны

Постоянные базы НАТО призвали разместить на территории Швеции после вступления королевства в альянс. С таким заявлением выступил лидер либеральной партии страны Йохан Персон в эфире Sveriges Radio.

Необходимость такого шага политик объяснил возможностью укрепить безопасность шведского народа в случае серьезной внешней угрозы для страны. «Сейчас у нас будет совершенно другая задача в нашей части мира, в нашей части НАТО. Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО», — уточнил Персон и упомянул, что Швеция и НАТО являются партнерами с 1990-х годов.

Лидер либеральной партии также предложил сохранить присутствие сил НАТО на территории государства в мирное время. Эту инициативу он аргументировал тем, что «свободу нужно защищать».

На фоне событий 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Швеция же до сих пор не получила окончательного одобрения со стороны Венгрии и Турции.