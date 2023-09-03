ЦСКА оставил в запасе пропустившего пять шайб в первом матче сезона Федотова

ЦСКА оставил в запасе пропустившего пять шайб в первом матче сезона КХЛ Федотова

Тренерский штаб московского ЦСКА оставил в запасе вратаря Ивана Федотова, пропустившего пять шайб в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Заявка команды на игру с «Адмиралом» опубликована в Telegram-канале армейцев.

Место в воротах ЦСКА с первых минут займет Александр Шарыченков. Встреча состоится 3 сентября в Москве и начнется в 17:00 по местному времени.

1 сентября Федотов вышел на лед в первом матче команды в регулярном чемпионате КХЛ против казанского «Ак Барса». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу казанцев, все пять шайб пропустил Федотов. После этого Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) и самого игрока, пригрозив дополнительными санкциями в случае, если он продолжит появляться на льду.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, а ЦСКА запретила проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Он должен был уехать туда годом ранее, но был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.