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20:51, 1 сентября 2023Спорт

IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче за ЦСКА

IIHF оштрафовала ФХР на пять тысяч долларов за участие Федотова в матче КХЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) за участие голкипера Ивана Федотова в матче за ЦСКА. Об этом сообщается на сайте организации.

Вратарь вышел на лед в первом матче команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». IIHF обязала ФХЛ выплатить 5000 швейцарских франков (5,7 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»), а также анонсировала дополнительные санкции.

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Ранее 1 сентября глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига допустила Федотова к матчам регулярного чемпионата за ЦСКА. По его мнению, это не приведет к разрыву отношений с IIHF.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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    Ксения Курашкина
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