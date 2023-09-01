КХЛ допустила Федотова к матчам лиги вопреки запрету IIHF

КХЛ допустила Ивана Федотова к матчам лиги с ЦСКА вопреки запрету IIHF

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) допустила голкипера ЦСКА Ивана Федотова к матчам регулярного чемпионата вопреки запрету Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен заявлен на игру против казанского «Ак Барса» 1 сентября. «КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которая ущемляет права россиянина на труд. Мы живем по законам Российской Федерации», — заявил глава лиги Алексей Морозов. По его словам, это решение не приведет к разрыву отношений с IIHF.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.