Гол Кузяева помог «Гавру» победить в чемпионате Франции

Гол Кузяева помог «Гавру» победить «Лорьян» в матче чемпионате Франции

«Гавр» обыграл дома «Лорьян» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Победить «Гавру» помог гол российского полузащитника Далера Кузяева на 53-й минуте. Для россиянина, это второй мяч, забытий за французскую команду.Также у хозяев отличился Набиль Алиуи на 70-й минуте и Нолан Мбемба в добавленное ко второму тайму время.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2 и смог подняться в сильнейший дивизион чемпионата Франции.