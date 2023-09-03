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09:38, 3 сентября 2023Спорт

Владельцы «Манчестер Юнайтед» передумали продавать клуб

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Глейзеры сняли клуб с продажи

Фото: Michael Regan / Getty Images

Владеющие «Манчестер Юнайтед» американские предприниматели Джоэл и Аврам Глейзеры сняли клуб с продажи. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Глейзеры отказались продать команду из-за финансовых условий. Изначально бизнесмены рассчитывали получить за клуб 10 миллиардов фунтов стерлингов (более 12,5 миллиарда долларов), однако в ходе торгов такую сумму никто не предложил.

Как отмечает источник, такой шаг вызовет еще большее недовольство фанатов в отношении владельцев клуба. «Глейзеры толстокожи, и на них никак не повлияет негатив со стороны болельщиков», — отметил источник. От также подтвердил, что первоначально бизнесмены планировали устроить торги с несколькими серьезными покупателями.

В июне сообщалось, что Глейзеры согласились продать «Манчестер Юнайтед». По сообщениям СМИ, новым владельцем английского клуба должен был стать катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани.

«Манчестер Юнайтед» является одним из самых успешных и популярных клубов Английской премьер-лиги. Он был основан в 1878 году. По оценкам Forbes, его стоимость составляет на сегодня 6 миллиардов долларов, что делает его вторым по дороговизне клубом мира. На первом месте рейтинга располагается мадридский «Реал» (6,07 миллиарда долларов).

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    Андрей Стрельцов
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