Владельцы «Манчестер Юнайтед» согласились продать клуб

Глейзеры согласились продать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» катарскому шейху Аль Тани

Cемья американских предпринимателей по фамилии Глейзер, владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», согласились продать команду. Об этом сообщает «Аль-Ватан».

По информации источника, новым владельцем «Манчестера» станет катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани. Отмечается, что Глейзеры согласились на сделку с пятой попытки. Ожидается, что о новом владельце клуб объявит в ближайшее время.

В феврале 2022 года Sky Sports стало известно, что Глейзеров не устроили предлагаемые Аль Тани и миллиардером Джимом Рэтклиффом суммы. При этом они надеялись, что «Манчестер» перейдет к новому владельцу к концу сезона.

В декабре 2022 года стало известно, что Глейзеры хотят продать «Манчестер Юнайтед». Сумма оценивалась в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. При этом отмечалось, что семья рассчитывала получить от продажи клуба больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.