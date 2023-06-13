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12:07, 13 июня 2023Спорт

Владельцы «Манчестер Юнайтед» согласились продать клуб

Глейзеры согласились продать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» катарскому шейху Аль Тани

Фото: Presidential Press Office / Handout / Reuters

Cемья американских предпринимателей по фамилии Глейзер, владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», согласились продать команду. Об этом сообщает «Аль-Ватан».

По информации источника, новым владельцем «Манчестера» станет катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани. Отмечается, что Глейзеры согласились на сделку с пятой попытки. Ожидается, что о новом владельце клуб объявит в ближайшее время.

В феврале 2022 года Sky Sports стало известно, что Глейзеров не устроили предлагаемые Аль Тани и миллиардером Джимом Рэтклиффом суммы. При этом они надеялись, что «Манчестер» перейдет к новому владельцу к концу сезона.

В декабре 2022 года стало известно, что Глейзеры хотят продать «Манчестер Юнайтед». Сумма оценивалась в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. При этом отмечалось, что семья рассчитывала получить от продажи клуба больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

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    Анастасия Борисова
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