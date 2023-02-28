Владельцы «Манчестер Юнайтед» отказали претендентам на покупку клуба

Sky Sports: владельцы «Манчестер Юнайтед» Глейзеры отказали претендентам на покупку клуба

Cемья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», отказала претендентам на покупку команды. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Глейзеры ожидали, что к «Манчестер Юнайтед» будет проявлен больший интерес. Отмечается, что их не устроили предлагаемые катарским шейхом Хамадом бин Джасимом бин Джабер Аль Тани и миллиардером Джимом Рэтклиффом суммы, так как они надеялись выручить не менее 6 миллиардов фунтов, что равняется примерно 6,85 миллиарда евро.

Торги среди претендентов на покупку клуба начались в феврале. В результате «Манчестер» может перейти к новому владельцу к концу сезона.

В декабре 2022 года стало известно, что Глейзеры хотят продать МЮ. Бизнесмены рассчитывали получить от продажи клуба больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович. Тогда же отмечалось, что Аль Тани предложил 4,5 миллиарда евро.