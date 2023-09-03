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15:29, 3 сентября 2023Спорт

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Оренбург» со счетом 3:0 обыграл «Сочи» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 сентября, в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (55-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58-я) и Джастин Куэро (90+6-я, с пенальти).

Победа стала для оренбуржцев первой в нынешнем сезоне РПЛ. Благодаря этому результату они покинули последнее место в турнирной таблице. В данный момент «Оренбург» располагается на 14-й строчке, в активе команды пять набранных очков. «Сочи» с шестью очками занимает 12-е место.

22 августа «Оренбург» уволил главного тренера Иржи Ярошика. Под руководством чешского специалиста, получившего назначение в июне, команда шла на последнем месте турнирной таблицы, набрав лишь одно очков в пяти матчах. Вакантную должность занял испанец Давид Деограсия.

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    Андрей Стрельцов
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