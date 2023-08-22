Главный тренер «Оренбурга» покинул клуб через два месяца после назначения

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Оренбурга» чех Иржи Ярошик покинул клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — сказано в заявлении пресс-службы. Пост Ярошика займет испанец Давид Деограсия Маркес.

Ярошик возглавил «Оренбург» всего два месяца назад, 22 июня 2023 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) под его руководством команда провела пять матчей, набрала одно очко и на данный момент занимает последнее место в таблице. Маркес известен по работе в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

15 августа «Ахмат» расторг контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Эта отставка стала первой в РПЛ в сезоне-2023/2024. Пост Ташуева временно занял Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду.