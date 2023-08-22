Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рязань
Сегодня
13:00 (Мск)
Космос
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Торпедо Миасс
Сегодня
15:00 (Мск)
Амкар-Пермь
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Челябинск
Сегодня
16:30 (Мск)
Иртыш
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Сахалинец
Сегодня
16:30 (Мск)
Леон Сатурн
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Астрахань
Сегодня
17:00 (Мск)
Ротор
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Текстильщик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амкал
Фонбет Кубок России|1/128 финала
11:12, 22 августа 2023Спорт

Главный тренер «Оренбурга» покинул клуб через два месяца после назначения

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер «Оренбурга» чех Иржи Ярошик покинул клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — сказано в заявлении пресс-службы. Пост Ярошика займет испанец Давид Деограсия Маркес.

Ярошик возглавил «Оренбург» всего два месяца назад, 22 июня 2023 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) под его руководством команда провела пять матчей, набрала одно очко и на данный момент занимает последнее место в таблице. Маркес известен по работе в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

15 августа «Ахмат» расторг контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Эта отставка стала первой в РПЛ в сезоне-2023/2024. Пост Ташуева временно занял Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти признали проблемы с бензином в регионах России

    Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

    Украина получила первую партию французских ракет SCALP

    Гендиректора организовавшей экскурсию диггеров фирмы задержали

    Президент Финляндии предложил площадку для переговоров России и Украины

    В Англии назвали переданные Украине истребители устаревшими

    Россияне стали чаще питаться фастфудом

    Названы особенности запрошенных Украиной ракет JASSM

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России появились в продаже уникальные квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости