В Минобороны Украины подсчитали объем помощи от Запада с начала СВО

Резников: Запад оказал Украине помощь в размере $100 млрд с начала СВО

Украине с начала специальной военной операции (СВО) России, начавшейся в феврале 2022 года, западные страны оказали военную поддержку в денежном эквиваленте равном 100 миллиардам долларов. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, пишет «Укринформ».

По его словам, в сумму входит вся техника, патроны и снаряды, которые западные союзники передали войскам Украины. Резников также объяснил, что одни только США оказали помощь властям Киева в размере более 50 миллиардов долларов.

На приобретение военной техники также выделяются деньги из госбюджета. При этом, как отметил глава Минобороны Украины, большая часть средств идет на денежное довольствие военных, а также на выплаты компенсаций.

Ранее также стало известно, что Всемирный банк выделил Украине еще около 232 миллионов долларов на экстренный ремонт жилья. В стране разработали и ввели в действие проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», на реализацию которого были переданы средства Всемирного банка.

Незадолго до этого обозреватель Стивен Брайен в колонке для Asia Times сообщил, что конфликт на Украине может стать самой дорогостоящей операцией в истории США. Он также счел, что восстановление Украины обойдется США и союзникам в 600 миллиардов долларов.