Всемирный банк выделил Украине помощь на миллионы долларов

Всемирный банк выделил 232 миллиона долларов на ремонт жилья на Украине

Всемирный банк выделил Украине еще около 232 миллионов долларов на экстренный ремонт жилья. Об этом заявило Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram.

Утверждается, что в стране разработали и ввели в действие проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», на реализацию которого были переданы средства Всемирного банка. В рамках этой инициативы более 100 тысяч семей будут иметь возможность отремонтировать свое жилье.

По данным министерства, всего запланировано восстановление около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах Украины. При этом на данный момент, как отмечается, в стране повреждены 1,4 миллиона домов. В них проживают примерно 3,5 миллиона человек.

Ранее обозреватель Стивен Брайен в колонке для Asia Times сообщил, что конфликт на Украине станет самой дорогостоящей операцией в истории США. Он также счел, что восстановление Украины может обойтись США и союзникам в 600 миллиардов долларов.

В конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделит стране ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов. Он уточнил, что Киев направит средства на укрепление социальной защиты населения, оказание помощи людям, пострадавшим от военных действий, и на восстановление экономики.