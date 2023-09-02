Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 2 сентября 2023Бывший СССР

Всемирный банк выделил Украине помощь на миллионы долларов

Всемирный банк выделил 232 миллиона долларов на ремонт жилья на Украине

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Всемирный банк выделил Украине еще около 232 миллионов долларов на экстренный ремонт жилья. Об этом заявило Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram.

Утверждается, что в стране разработали и ввели в действие проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», на реализацию которого были переданы средства Всемирного банка. В рамках этой инициативы более 100 тысяч семей будут иметь возможность отремонтировать свое жилье.

По данным министерства, всего запланировано восстановление около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах Украины. При этом на данный момент, как отмечается, в стране повреждены 1,4 миллиона домов. В них проживают примерно 3,5 миллиона человек.

Ранее обозреватель Стивен Брайен в колонке для Asia Times сообщил, что конфликт на Украине станет самой дорогостоящей операцией в истории США. Он также счел, что восстановление Украины может обойтись США и союзникам в 600 миллиардов долларов.

В конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделит стране ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов. Он уточнил, что Киев направит средства на укрепление социальной защиты населения, оказание помощи людям, пострадавшим от военных действий, и на восстановление экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

    Назван самый большой рынок «верных друзей» в Москве

    «Пари Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса на домашнем стадионе

    В российском городе автобус въехал в остановку с людьми

    Российский пассажирский самолет резко сменил курс из-за неисправности

    Герой России рассказал о спасении бойца из подбитой БМП

    Ахеджакову проверят по статье о дискредитации Российской армии

    В Запорожской области сообщили о сбитой ракете ВСУ над Бердянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости