Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получит ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин (Министерство финансов Украины — прим. «Ленты.ру») во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани», — заявил Шмыгаль.

По его словам, Киев направит средства на укрепление социальной защиты населения, оказание помощи людям, пострадавшим от военных действий, и на восстановление экономики.

Ранее премьер-министр Украины назвал «недружественным и популистским шагом» намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна в страны Евросоюза (ЕС).