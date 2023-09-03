В США предупредили Францию об угрозе из-за Африки

Экс-разведчик Риттер: деколонизация Африки несет большую угрозу Франции

Деколонизация Африки несет большую экзистенциальную угрозу Франции. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, жители ряда африканских стран начинают понимать, что они «прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают». Риттер уверен, что переворот в Габоне стал манифестацией процесса деколонизации в Африке.

Разведчик подчеркнул, что республика была французским источником урана и подарила Парижу независимость от США в сфере ядерной энергетики. «Многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке», — отметил он.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.