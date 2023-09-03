Министра транспорта Хакасии арестовали по делу о коррупции

Министр транспорта Хакасии Василиади арестован на два месяца за взятку

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Дмитрий Василиади арестован на два месяца по делу о коррупции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики, пишет ТАСС.

Уточняется, что чиновнику предъявлено обвинение по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). «Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 1 ноября 2023 года, в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича», — говорится в сообщении.

Дмитрий Василиади возглавил Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики в 2020 году.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию. Согласно внесенному законопроекту, за получение взятки в размере менее 10 тысяч рублей будет грозить лишение свободы.