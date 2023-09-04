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15:09, 4 сентября 2023Экономика

Названа стоимость купленного «АвтоВАЗом» банка

Frank Media: «АвтоВАЗ» купил «РН банк» за 7 млрд рублей

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» купил в июне 2023 года 100 процентов российского РН банка альянса Renault – Nissan за семь миллиардов рублей. Стоимость актива назвали журналисты Frank Media, ознакомившиеся с отчетностью французского RCI Banque.

Организация является одним из совладельцев BARN B.V., которому ранее принадлежал РН банк. Прибрести банк президент России Владимир Путин разрешил «АвтоВАЗу» еще в конце 2022 года. Cама сделка была завершена в июне 2023 года, ее детали тогда не разглашались.

РН банк, переименованный «АвтоВАЗом» в Авто финанс банк, оказывал услуги по финансированию дилеров, предоставлял розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса Renault-Nissan, а также развивал страховые продукты. Согласно полугодовой отчетности банка по российским стандартам бухучета, прибыль кредитной организации за шесть месяцев текущего года составила 1,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что седаны Lada Vesta Cross, серийное производство которых ведется в России с марта 2023 года, выросли в цене на 15-20 тысяч рублей, а минимальная стоимость другой популярной модели «АвтоВАЗа» поднялась до обещанного концерном предела в 700 тысяч рублей.

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    Дмитрий Воронин
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