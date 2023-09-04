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12:04, 4 сентября 2023Экономика

Одна из моделей Lada подорожала

Lada Vesta Cross подорожала на 15–20 тысяч рублей в зависимости от комплектации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Седаны Lada Vesta Cross, серийное производство которых ведется в России с марта 2023 года, выросли в цене на 15-20 тысяч рублей в зависимости от комплектации, выяснили корреспонденты Autonews.ru.

Предлагавшаяся весной за 1,543 миллиона рублей комплектация Life теперь стоит 1,563 миллиона, а модификация Enjoy подорожала на 15 тысяч рублей, до 1,608 миллиона. На ту же сумму выросла цена варианта Techno, до 1,705 миллиона.

Ранее минимальная стоимость другой популярной модели «АвтоВАЗа» поднялась до обещанного концерном минимума в 700 тысяч рублей. Самым дешевым вариантом Lada Granta стала версия Standart за 699,9 тысячи рублей.

По данным источников «Ведомостей в АвтоВАЗе», концерн продолжит развивать семейство Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 году. Актуальные модели Vesta собираются на платформе Lada B/С, самостоятельно разработанной в производителем в 2014 году. Их производство возобновили в начале весны 2023 года. Тогда отмечалось, что объем использования отечественных комплектующих и сырья при его производстве достиг 85 процентов против 60-65 процентов у модели предыдущего поколения. В России производятся двигатель автомобиля, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера.

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    Дмитрий Воронин
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