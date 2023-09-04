Развитие цифровизации в России оказалось следствием работы иностранцев

В ВШЭ и УрФУ нашли связь между цифровизацией и активностью иностранцев в России

Главным инвестором в цифровизацию в России был иностранный капитал — компании с зарубежными деньгами использовали роботизацию, 3D-печать и искусственный интеллект активнее, чем отечественные производители. Об этом говорится в статье коллектива ученых из ВШЭ (Михаил Кузык, Юрий Симачев и Анна Федюнина) и УрФУ (Людмила Ружанская), на которую ссылается «Коммерсантъ».

В основе работы лежит опрос 1,7 тысячи компаний, проведенный в 2018 году, а также база данных 81,8 тысячи компаний в обработке за 2011-2018 годы с выручкой не менее 10 миллионов рублей. Авторы подчеркивают, что их работа является первым подходом к оценке последствий внедрения промышленных роботов через влияние их прямого импорта на производительность.

За указанный период удалось обнаружить только 295 предприятий, которые напрямую импортировали роботов, однако их доля в общем объеме составляла 96 процентов от совокупного рынка в стране, то есть в оценке можно ограничиться только ими.

Оказалось, что между наличием иностранного капитала и использованием цифровых технологий имеется прямая связь. А кроме того, рост производительности от роботов сравним с показателем самого вхождения иностранного капитала в компанию.

Таким образом, отмечается в материале, можно сделать вывод о предполагаемом эффекте цифровизации, сравнимом в аспекте производительности труда с иностранными инвестициями. Однако добиться этого эффекта в новых условиях будет непросто.

Авторы «Ъ» напомнили, что российские власти активно работают над привлечением иностранного капитала из дружественных стран, но среди них мало технологических лидеров (к ним можно отнести только Китай). Что касается российских научных коллективов, то их в связи с политикой импортозамещения переориентируют на реинжиниринг, то есть копирование западных технологий, что снижает потенциал роботизации. Такая ситуация чревата слишком низким ростом производительности, который не позволит компенсировать сокращение рабочей силы в стране.

В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года президент страны Владимир Путин предложил ввести налоговые льготы для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. По его мнению, такие меры поспособствуют закупкам в том числе отечественных промышленных роботов и модернизации промышленности в этом направлении.