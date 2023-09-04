Корова напала на женщину и переломала ей ребра

Жительница Индии получила серьезные травмы после нападения коровы

В Индии агрессивная корова напала на местную жительницу и причинила ей серьезные травмы, в том числе переломала ей ребра. Об этом сообщает Ahmedabad Mirror.

Нападение произошло, когда 56-летняя Варша Панчал направлялась в храм. Стоило женщине поравняться со стадом коров, как одно из животных набросилось на нее.

Женщина получила травмы лица, переломы ребер и травмы ног. Одно из ее легких оказалось сдавлено. Панчал экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.

Муж индианки подал заявление в полицию в отношении владельца стада. После этого хозяин агрессивной коровы найден и привлечен к ответственности в соответствии с уголовным кодексом. Кроме того, городские власти провели срочное совещание и начали активные действия по решению проблемы бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина пострадала от нападения коров, защищая внучку. Пациентку без сознания доставили в больницу.