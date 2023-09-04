Российская артиллерия получит защиту от атак дронов

«Известия»: артиллерию будут перевозить автомобили с защитой от атак дронов

В России началась разработка автомобилей с бронированной кабиной, а также дополнительной защитой от огня артиллерии и от атак разных видов дронов. Они будут использоваться для перевозки артиллерии, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России.

Решение о принятии на вооружение новых бронеавтомобилей-тягачей, а также бронированных баз для реактивных систем залпового огня (РСЗО) был принято, основываясь на опыте проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Отмечается, что к настоящему времени уже подготовлены тактико-технические требования, а также стартовали опытные работы.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что бронированной базой обзаведутся российские дальнобойные РСЗО «Торнадо-С» и «Смерч».

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что новые снаряды с управляемым подрывом для зенитной артиллерии смогут более точно поражать цели в воздухе.