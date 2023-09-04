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11:25, 4 сентября 2023Спорт

Головина и Кузяева включили в символическую сборную тура чемпионата Франции

L'Equipe включила Головина и Кузяева в символическую сборную тура Лиги 1

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Газета L'Equipe включила российских полузащитников Далера Кузяева и Александра Головина в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции. Список игроков приведен на сайте издания.

Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» со счетом 3:0. А мяч, забитый Кузяевым, принес «Гавру» победу над «Лорьяном» (3:0). Помимо россиян в символическую команду попали Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Марко Асенсио и Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», Алиду Сейду, представляющий «Клермон», а также Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Мохамед Камара, выступающие в Лиге 1 за «Монако».

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона. В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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    Ксения Курашкина
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