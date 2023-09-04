Врач перечислила россиянам омолаживающую еду

Врач-диетолог Соломатина: икра, сливы, абрикосы и сыр омолаживают кожу

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила россиянам еду, которая омолаживает кожу. Соответствующий комментарий публикует издание «Вечерняя Москва».

Доктор рассказала, что после 50 лет возникает необходимость восполнить количество витамина А, отвечающего за сохранение молодости. По этой причине Соломатина посоветовала ввести в ежедневный рацион рыбий жир, черную и красную икру, сливы и абрикосы. Также собеседница издания внесла в список облепиху, твердые сорта сыра, куриные яйца и печень.

«Людям после 50 нужно непременно включать в свой рацион такие продукты. Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 миллиграммов», — уточнила специаоистка.

Медик предупредила, что при дефиците упомянутого питательного вещества появляется сухость кожи и слизистых оболочек, ухудшение зрения, а также ломкость ногтей и волос. Однако Соломатина отметила, что прием витамина А нельзя назначать себе самостоятельно, поскольку передозировка может привести к негативным последствиям.

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