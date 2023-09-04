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14:50, 4 сентября 2023Ценности

Врач перечислила россиянам омолаживающую еду

Врач-диетолог Соломатина: икра, сливы, абрикосы и сыр омолаживают кожу

Фото: Kim Cruickshanks / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила россиянам еду, которая омолаживает кожу. Соответствующий комментарий публикует издание «Вечерняя Москва».

Доктор рассказала, что после 50 лет возникает необходимость восполнить количество витамина А, отвечающего за сохранение молодости. По этой причине Соломатина посоветовала ввести в ежедневный рацион рыбий жир, черную и красную икру, сливы и абрикосы. Также собеседница издания внесла в список облепиху, твердые сорта сыра, куриные яйца и печень.

«Людям после 50 нужно непременно включать в свой рацион такие продукты. Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 миллиграммов», — уточнила специаоистка.

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Медик предупредила, что при дефиците упомянутого питательного вещества появляется сухость кожи и слизистых оболочек, ухудшение зрения, а также ломкость ногтей и волос. Однако Соломатина отметила, что прием витамина А нельзя назначать себе самостоятельно, поскольку передозировка может привести к негативным последствиям.

Ранее дерматолог-косметолог Дарья Грушко перечислила россиянам способы, которые быстро улучшают качество кожи. Эксперт рассказала, что после летнего сезона и активного солнечного воздействия на коже могут появиться пигментные пятна, высыпания и расширенные поры. Для предотвращения этих косметических дефектов Грушко посоветовала лазерный пилинг.

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    Екатерина Ештокина
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