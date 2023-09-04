В России продали рекордное количество Lada

«АвтоВАЗ» в августе продал рекордные 33 325 автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» в августе реализовал в России 33 325 легковых и коммерческих автомобилей Lada. Как сообщается на сайте производителя, показатель стал новым абсолютным максимумом месячных продаж концерна с превышением более чем на тысячу единиц рекордной планки июля 2021 года.

Тогда было продано чуть более 32 тысяч машин самого популярного российского автобренда, а около трети сделок пришлось на Lada Granta. В августе 2023 года продажи этой модели составили около половины (16 785 авто) от общего массива, что почти в полтора раза больше, чем в тот же период годом ранее. На Lada Vesta в августе пришлось 6 657 проданных машин, на Lada Niva Legend — 4057 и на Lada Niva Travel — 5399.

В материалах компании отмечается, что с сентября завод выпускает Lada Vesta со скоростью 40 автомобилей в час, Niva — 45 автомобилей в час и Granta — 54 автомобиля в час.

Ранее минимальная стоимость популярнейшей модели «АвтоВАЗа» поднялась до обещанного концерном минимума в 700 тысяч рублей. Самым дешевым вариантом Lada Granta стала версия Standart за 699,9 тысячи рублей, что на семь тысяч рублей больше, чем бывший прежде самым дешевым седан в комплектации Classic 22.