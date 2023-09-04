В Петербурге пьяная пара напала на 14-летнюю школьницу
В Санкт-Петербурге пьяная пара напала на улице на 14-летнюю школьницу. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло вечером 3 сентября в Колпино на Загородной улице. По словам девочки, к ней подошли нетрезвые мужчина и женщина. Последняя беспричинно ударила несовершеннолетнюю по лицу, а ее спутник схватил ребенка за шею и начал душить.
После случившегося девочка в сопровождении матери обратилась в больницу. Медики диагностировали у восьмиклассницы ушиб мягких тканей лица.
Позже школьницу отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу. Он зажал девочке рот рукой и потащил ее в кусты. Однако в последний момент передумал и отпустил.
До этого в Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней.