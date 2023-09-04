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10:46, 4 сентября 2023Россия

В Петербурге пьяная пара напала на 14-летнюю школьницу

78.ru: в Санкт-Петербурге пьяная пара напала на улице на 14-летнюю школьницу

Фото: Thomas Park / Unsplash

В Санкт-Петербурге пьяная пара напала на улице на 14-летнюю школьницу. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло вечером 3 сентября в Колпино на Загородной улице. По словам девочки, к ней подошли нетрезвые мужчина и женщина. Последняя беспричинно ударила несовершеннолетнюю по лицу, а ее спутник схватил ребенка за шею и начал душить.

После случившегося девочка в сопровождении матери обратилась в больницу. Медики диагностировали у восьмиклассницы ушиб мягких тканей лица.

Позже школьницу отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу. Он зажал девочке рот рукой и потащил ее в кусты. Однако в последний момент передумал и отпустил.

До этого в Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней.

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    Анна Щербакова
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