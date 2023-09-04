Предсказано будущее цен на жилье после изменения ставок по ипотеке

«Известия»: темпы роста цен могут упасть до нуля после роста ипотечных ставок

На фоне роста ставок по ипотеке темпы роста цен на жилье могут замедлиться и даже упасть до нуля. Будущее стоимости квартир на первичном и вторичном рынках предсказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Специалисты отметили, что более половины из топ-30 российских банков повысили ставки по ипотечным программам. В целом по России средняя ставка по кредитам на жилье достигла 14 процентов. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев допускает, что осенью ипотека может еще подорожать на 0,5-1 процентного пункта — это будет зависеть от дальнейших действий Центробанка.

С начала года цены на жилую недвижимость ощутимо повысились, отмечают аналитики. Новостройки подорожали на 15 процентов — это почти в четыре раза выше уровня инфляции. Вторичный рынок почти не отстает от первичного — там фиксируют рост на 10 процентов. Кредитная активность и быстрый рост цен на жилье выглядят как признаки перегрева экономики, против чего и было направлено повышение ключевой ставки — в обстоятельствах, когда ипотека становится более дорогой, цены должны естественным образом замедлять рост, поясняют эксперты.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил, что в последние два месяца спрос на рынке недвижимости остается стабильно высоким. По словам эксперта, в таких условиях обычно в первую очередь уходят самые дешевые лоты. Поэтому номинальные цены предложения сейчас растут быстрее, чем в начале года, и этот тренд сохранится еще как минимум несколько недель, спрогнозировал Попов.

Кроме того, даже после коррекции ставок банки отмечают активность по подаче заявок по ипотеке на новых условиях. По словам Зайцева, в такой ситуации многие покупатели планируют компенсировать удорожание ипотеки на вторичном рынке скидками от продавца. На первичном же рынке условия льготных программ сохраняются и часть покупателей ускоряется с решением о покупке, боясь повышения субсидируемых ставок.

«Цены на первичном рынке, скорее всего, будут удерживать занятые позиции, демонстрируя околонулевую динамику в среднесрочной перспективе, удорожание кредитных средств и инфляция будут тормозить их снижение, вторичный же рынок будет традиционно придерживаться первичного, стимулируя продажи дисконтом», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в России достигла исторического максимума — в августе банки предоставили населению 800 миллиардов рублей на покупку недвижимости. В целом с января по август объем ипотечных сделок превысил 5,1 триллиона рублей, что уже больше, чем за весь 2022 год.