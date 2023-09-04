Выдача ипотеки в России достигла исторического максимума

ВТБ: в августе выдача ипотеки в РФ выросла на 20% и достигла рекордных ₽800 млрд

В последний месяц лета российские банки выдали населению 800 миллиардов рублей на покупку недвижимости. Результат оказался на 20 процентов выше июльского показателя и стал максимальным за всю историю наблюдения. Об этом редакции «Ленты.ру» рассказали в ВТБ.

В целом с января по август объем ипотечных сделок превысил 5,1 триллиона рублей, что уже больше, чем за весь 2022 год. ВТБ же выдал ипотеку более 35 тысячам клиентов на сумму 180 миллиардов рублей. Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и Московская область (более 51,4 миллиарда рублей). Кроме того, активным спросом ипотека пользовалась в Санкт-Петербурге (15 миллиардов), Республике Татарстан (8,7 миллиарда), Краснодарском крае (8,2 миллиарда) и Новосибирской области (5,3 миллиарда).

Аналитики объясняют рост спроса ажиотажем на фоне грядущего повышения процентных ставок. Вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин добавил, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте на данный момент составляет менее процента.

О перспективах рекордного роста рынка ипотеки ранее говорили эксперты кредитно-рейтингового агентства НКР. Они считают, что к увеличению объема выдачи приведет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка.

В середине августа регулятор резко повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов для торможения ускоряющейся инфляции и с большой вероятностью еще раз поднимет планку на следующем заседании. На этом фоне на ипотечном рынке образовался ажиотажный спрос — заемщики стремятся заключить сделки по уже одобренным заявкам или спешат оформить кредиты с нуля, опасаясь дальнейшего подорожания.