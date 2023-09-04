Путин поручил отчитаться об использовании чиновниками отечественных автомобилей

Путин поручил принять меры по использованию отечественных авто чиновниками

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями отечественных предприятий обрабатывающей промышленности поручил отчитаться о переходе чиновников на использование отечественных автомобилей. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента России принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — говорится в перечне поручений.

Президент назначил ответственными за выполнение задачи главу правительства Михаила Мишустина и региональные власти. Доложить о результатах проделанной работы необходимо в срок до 1 февраля 2024 года.

О том, что все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях, Путин впервые заявил 3 сентября. По словам президента, использование госслужащими продукции российского автопрома позволит улучшить ее качество, поэтому закупок иностранных автомобилей быть не должно. Он также отметил, что необходимо прекратить закупки автомобилей иностранного производства для министерств и ведомств.

В Минпромторге заверили, что российские автоконцерны в состоянии обеспечить автомобилями всех чиновников.

