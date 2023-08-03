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18:23, 3 августа 2023Экономика

Всех российских чиновников пообещали обеспечить отечественными автомобилями

Минпромторг: российские предприятия смогут обеспечить чиновников автомобилями

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Минпромторг пообещал, что российские автоконцерны смогут обеспечить всех чиновников автомобилями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — заявили в пресс-службе.

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что закупки иномарок для российских чиновников должны быть прекращены, все госслужащие должны пересесть на отечественные автомобили. По словам президента, такой шаг позволит улучшить качество российских машин.

После этого компании «АвтоВАЗ» и «Москвич» подтвердили, что располагают всеми ресурсами для выпуска необходимого количества автомобилей для нужд госсектора.

Первым идею о том, что чиновникам следует отказаться от иномарок в пользу «Москвича» и Lada, озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за последнее время отечественные машины стали более качественными, их критика больше несостоятельна. В нынешнее время делать иной выбор непозволительно, подчеркнул Володин. Поддержав инициативу вице-спикера, депутат Владислав Даванков предложил распродать оставшиеся иномарки чиновников на аукционе.

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    Софья Ермакова
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