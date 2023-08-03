«АвтоВАЗ» заявил о готовности обеспечить чиновников машинами

«АвтоВАЗ» заявил о готовности обеспечить поставки машин для чиновников

Компания «АвтоВАЗ» готова полноценно обеспечить российских чиновников транспортными средствами. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе производителя.

«На сегодняшний день "Автоваз" обладает необходимым инженерным потенциалом и производственным мощностями», — уточнили там и добавили, что организация способна поставлять машины для аппарата чиновников в необходимых объемах.

Представители завода «Москвич» в беседе с агентством выразили аналогичную позицию: предприятие может обеспечить поставки легковых автомобилей, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. По словам главы государства, использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество. В связи с этим госзакупок иностранных автомобилей быть не должно, заключил он.

Пересадить чиновников на российские машины также призывал депутат Госдумы Султан Хамзаев. На его взгляд, иностранные элитные автомобили должны уйти в прошлое для госслужащих.