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20:02, 4 сентября 2023Путешествия

Взорвавшаяся батарея телефона сорвала рейс самолета

Ilta-Sanomat: взорвавшаяся батарея телефона сорвала рейс Ryanair в Финляндию

Фото: Angela Compagnone / Unsplash

Взорвавшаяся батарея телефона сорвала рейс пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Финляндию. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из итальянского Бергамо в финский город Лаппеэнранта. Как рассказал пассажир лайнера Тимо Кертоо (Timo Kertoo), когда самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, на одном из сидений позади него раздался громкий взрыв.

По словам Кертоо, через некоторое время члены экипажа сообщили, что у одного из пассажиров перегрелась батарея телефона. Путешественник отметил, что после хлопка на борту началась паника и некоторые пассажиры начали доставать свои вещи с верхних полок. Кроме того, в салоне распространился дым.

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Когда воздушное судно вернулось к аэропорту, к нему подъехали пожарные машины и скорая помощь. Свидетель происшествия добавил, что пассажиры получили от авиакомпании талоны на питание на четыре евро (около 400 рублей) в качестве компенсации.

«Я не знаю, поедем ли мы в Лаппеэнранту или попытаемся успеть на самолет до Хельсинки. Не хотелось бы сейчас лететь на рейсе Ryanair. Это была шокирующая ситуация», — поделился Кертоо.

Ранее электронная сигарета взорвалась на борту самолета британской авиакомпании easyJet и вызвала массовую панику у пассажиров. Произошедшее попало на видео.

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    Марина Черняк
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