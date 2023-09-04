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18:11, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданную пользу чая

Фото: Manki Kim / Unsplash

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что чай замедляет развитие катаракты. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов указал, что в чае содержатся катехины. Эти вещества, по словам врача, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Исследование, выявившее пользу напитка, проводилось в Китае. Его участники, употреблявшие больше двух чашек чая в день, столкнулись с неожиданным результатом.

«На 16 процентов количество катаракт у этих людей было меньше», — раскрыл доктор.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о противораковых свойствах двух популярных напитков. По его словам, кофе снижает риск развития рака печени, а зеленый чай — риск рака шейки матки и рака простаты.

В марте врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила россиян, что привычка пить чай горячим в восемь раз увеличивает риск развития рака пищевода. Она отметила, что температура напитка не должна превышать 60 градусов.

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    Мария Большакова
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