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14:32, 4 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России прокомментировали отставку Резникова

Мирошник заявил, что наказание настигнет Резникова даже после отставки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отставка главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова не избавит его от ответственности за совершенные военные преступления. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, на Резникове лежит ответственность за срыв минских и стамбульских переговоров, а также за нарушения международных норм вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права.

Мирошник уточнил, что к нарушениям международных норм относятся использование запрещенных средств и методов войны, неизбирательные нападения на густонаселенные районы и объекты, нанесение ударов по сооружениям, содержащим опасные силы.

«Его действия зафиксированы и являются предметом расследования, итогом которого будет правомерное и справедливое наказание», — заключил посол МИД РФ.

Ранее отставку Резникова прокомментировал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьезно дискредитировал», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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