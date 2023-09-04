Пушилин отреагировал на отставку министра обороны Украины

Пушилин: отставка министра обороны Украины Резникова ничего не меняет для России

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова ничего не меняет для России. Об этом, комментируя кадровые перестановки, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

3 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны страны и отправить в отставку Резникова. Его на этой должности заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов счел, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления ВСУ. По его мнению, назначение нового министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на фронте.