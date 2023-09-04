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09:41, 4 сентября 2023Россия

Пушилин отреагировал на отставку министра обороны Украины

Пушилин: отставка министра обороны Украины Резникова ничего не меняет для России
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова ничего не меняет для России. Об этом, комментируя кадровые перестановки, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

3 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны страны и отправить в отставку Резникова. Его на этой должности заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов счел, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления ВСУ. По его мнению, назначение нового министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на фронте.

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    Анастасия Шейкина
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