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15:33, 4 сентября 2023Бывший СССР

Названа возможная дата увольнения министра обороны Украины

«РБК-Украина»: министра обороны Украины Резникова уволят 5 сентября

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министра обороны Украины Алексея Резникова уволят 5 сентября. Возможную дату его отставки называет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа».

Кроме того, планируется увольнение главы Фонда госимущества страны Рустама Умерова, которого намерены назначить министром обороны. «Рассчитываем, что за назначение Умерова в зале соберется гораздо больше необходимых 226 голосов за», — сказал собеседник издания.

Глава Фонда госимущества должен встретиться с фракцией партии после голосования в Верховной Раде, отмечает издание. Уточняется, что назначение Умерова на должность министра обороны состоится 6 сентября.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уволил Резникова с поста главы Минобороны, его назначат новым послом страны в Великобритании. 4 сентября комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку министра обороны.

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    Кристина Есикова
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