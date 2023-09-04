Карпин вызвал еще шесть футболистов на сентябрьский сбор национальной команды

Валерий Карпин вызвал Кержакова и еще шесть футболистов в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал еще шесть игроков на сентябрьский сбор. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

К сборной присоединятся игроки «Зенита» Михаил Кержаков и Александр Коваленко, представляющие «Крылья Советов» Никита Салтыков и Владислав Шитов, защитник «Ростова» Данила Прохин и полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов.

Вместе с тем шесть футболистов, вызванных на сбор изначально, не приедут в расположение национальной команды. Хавбек «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение выступать за сборную Армении. По медицинским причинам сбор пропустят защитник «Локомотива» Евгений Морозов, игроки «Крыльев Советов» Владимир Хубулов и Сергей Бабкин, а также футболисты «Краснодара» Никита Кривцов и Александр Черников.

Состав сборной России на сентябрьский сбор, в который вошли 49 футболистов, обнародовали 30 августа. Команда будет тренироваться в Новогорске с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября сборная проведет два товарищеских матча с Египтом, а 12 сентября встретится с Катаром.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.