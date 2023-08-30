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21:24, 30 августа 2023Спорт

Объявлен обновленный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Головин и Соболев вошли в состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) объявил обновленный расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Список доступен на сайте.

Тренерский штаб вызвал на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября, 49 футболистов. Среди них оказался полузащитник «Монако» Александр Головин. Также в состав попали форвард «Спартака» Александр Соболев и нападающий ЦСКА Федор Чалов, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

В сентябре сборная России должна провести товарищеский матч против команды Катара. Встреча пройдет в Дохе 12 сентября. О других соперниках будет объявлено позднее.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Дарья Коршунова
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