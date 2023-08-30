Объявлен обновленный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Головин и Соболев вошли в состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Российский футбольный союз (РФС) объявил обновленный расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Список доступен на сайте.

Тренерский штаб вызвал на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября, 49 футболистов. Среди них оказался полузащитник «Монако» Александр Головин. Также в состав попали форвард «Спартака» Александр Соболев и нападающий ЦСКА Федор Чалов, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

В сентябре сборная России должна провести товарищеский матч против команды Катара. Встреча пройдет в Дохе 12 сентября. О других соперниках будет объявлено позднее.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.