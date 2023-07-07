В РФС заявили, что сборные России и Катара проведут товарищеский матч в Дохе 12 сентября

Объявлена дата проведения товарищеского матча сборных России и Катара по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что игра с Катаром пройдет в Дохе 12 сентября. «Мы в стадии согласования контракта. Второго соперника объявим чуть позже. Мы хотели бы, чтобы второй матч прошел в России. Переговоры ведутся со сборными из разных частей света», — заявил функционер.

О планах провести товарищескую встречу с Катаром стало известно 11 июня. Сборные Венгрии и Турции отказались сыграть с россиянами из-за невозможности вписать эти встречи в график команд.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международная федерация футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.