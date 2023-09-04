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20:51, 4 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу в круглосуточном магазине и был пойман

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в драке со стрельбой в магазине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала 38-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД региона.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Поиски других участников продолжаются.

По версии следствия, задержанный и двое его друзей пришли ночью 3 сентября в круглосуточный магазин на улице Сикейроса, где начали спорить с 23-летним продавцом. В результате конфликта покупатели открыли стрельбу из сигнального пистолета (ракетницы), а также ударили сотрудника магазина бутылкой по голове. Его госпитализировали в одну из больниц.

Ранее в Гатчине Ленинградской области между двумя сотрудниками продуктового магазина и двумя посетителями произошла драка со стрельбой.

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    Варвара Митина
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