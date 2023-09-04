Возлюбленная Тимати снялась топлес

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала оголенную фигуру в бане. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка снялась топлес, без бюстгальтера. При этом она продемонстрировала частично обнаженную грудь и живот. Манекенщица обернулась белым махровым полотенцем и прикрылась еловыми ветками. Свой образ она дополнила шапкой и голубыми тапочками.

«Пересматриваю фотки. В баньку захотелось», — подписала она фото.

В августе Валентина Иванова показала естественную внешность с косметическими дефектами на лице. Манекенщица продемонстрировала лицо без макияжа, лежа в кровати. На размещенном снимке видно, что на коже звезды есть пигментация.