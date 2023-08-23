Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа с пигментными пятнами

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала естественную внешность с косметическими дефектами на лице. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица продемонстрировала кожу без макияжа, лежа в кровати. На размещенном снимке видно, что на лице звезды присутствует пигментация.

«В этой поездке максимально избегаю загара. Раньше любила лежать часами под палящим солнцем. Пока не начала замечать появления пигментных пятен и родинок на теле, и чем дальше, тем больше. Сейчас стараюсь максимально прятаться от солнца. Моя косметичка наполнилась всевозможными кремами, спреями, кушонами с SPF-защитой для лица. Они теперь у меня абсолютно везде, в сумке, рюкзаке, косметичке и машине. В любое время года, когда есть солнце», — рассказала она.

При этом на вопрос подписчиков о борьбе с несовершенствами, возлюбленная Тимати ответила, что никак их не искореняет. «Мои приобретенные пятна на щеках так там и остались. Те, что появляются на носу, исчезают по истечении двух-трех месяцев», — подчеркнула она.

В мае Иванова показала тело в откровенном образе и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах манекенщица позировала на фоне моря, сидя на шезлонге. Для съемки девушка надела бикини белого цвета на тонких завязках.