Прототипа графа Дракулы заподозрили в веганстве

The Times: прототип графа Дракулы мог быть веганом

Прототип вампира графа Дракулы Влад Цепеш, живший в XV веке, предположительно, был веганом и питался только растительной пищей. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследования итальянских ученых.

По информации газеты, исследовательская группа из итальянского университета Катании извлекла тысячи фрагментов белка с поверхности 500-летних писем Цепеша и не нашла там белков, которые содержатся в животной пище. Уточняется, что прототип вампира мог быть веганом.

Издание подчеркнуло, что такое питание скорее зависело от сурового климата и нехватки пищи, а не от этических принципов.

Ранее Международная группа ученых из Италии и Румынии нашла доказательства, что правитель Валахии граф Влад Цепеш, вероятно, страдал от заболевания, из-за которого его слезы были смешаны с кровью.