Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:13, 4 сентября 2023Наука и техника

Прототипа графа Дракулы заподозрили в веганстве

The Times: прототип графа Дракулы мог быть веганом
Влад Цепеш

Влад Цепеш. Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Прототип вампира графа Дракулы Влад Цепеш, живший в XV веке, предположительно, был веганом и питался только растительной пищей. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследования итальянских ученых.

По информации газеты, исследовательская группа из итальянского университета Катании извлекла тысячи фрагментов белка с поверхности 500-летних писем Цепеша и не нашла там белков, которые содержатся в животной пище. Уточняется, что прототип вампира мог быть веганом.

Издание подчеркнуло, что такое питание скорее зависело от сурового климата и нехватки пищи, а не от этических принципов.

Ранее Международная группа ученых из Италии и Румынии нашла доказательства, что правитель Валахии граф Влад Цепеш, вероятно, страдал от заболевания, из-за которого его слезы были смешаны с кровью.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Брянский губернатор сообщил о попытке проникновения украинских диверсантов

    Международная федерация плавания допустила россиян до турниров

    Пушилин заявил о невозможности начать восстановление Артемовска в этом году

    В Херсонской области рассказали о мести ВСУ за попытку своих бойцов сбежать

    В Херсонской области рассказали о работающих на удаленке командирах ВСУ

    Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей

    Шольц впервые прокомментировал свое самочувствие

    Настасья Самбурская появилась на публике без макияжа

    Отдыхающие на российском курорте проигнорировали смерч

    Глава МОК назвал условие допуска россиян к Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости